Саммиты ШОС и БРИКС, Иннопром, ЧЕ по футболу и Формула-1, – события в России, которые могут отменить из-за коронавируса

Стало известно, что Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти в начале июня, не состоится из-за коронавируса. Ранее отменили еще одно крупное деловое событие – Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в середине февраля в Сочи. Ходят слухи, что та же судьба может постичь и другие крупные мероприятия в деловой и спортивной сферах, которые запланированы в разных городах России в 2020 году. «Новый День» составил список самых значимых из них.

Деловая программа

После того как стало известно об отмене ПМЭФ, в Екатеринбурге заговорили о возможной отмене промышленной выставки «Иннопром», которая запланирована на 7-10 июля. Страной-партнером в этом году должна стать Италия, где зафиксирована самая крупная в Европе вспышка коронавируса. Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько пояснял «Новому Дню», что сценарий с отменой «Иннопрома» нельзя исключать, однако решение будут принимать в федеральном правительстве. Агентство направило соответствующий запрос в Минпромторг РФ и организатору выставки – компании «Формика».

Следующими крупными событиями с участием представителей международных делегаций должны стать саммиты ШОС и БРИКС. В прошлом году, напомним, было принято решение о том, что из Челябинска, где они должны были пройти, их переносят в Санкт-Петербург. Часть мероприятий оставили южноуральскому областному центру, но ключевые события будут проходить в Петербурге с 21 по 23 июля. В Шанхайскую организацию сотрудничества, помимо Китая, откуда и разошелся по миру коронавирус, входят также Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Россия. В группу пяти стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Сегодня же в телеграм-каналах появились сообщения, что под угрозой отмены Восточный экономический форум. Он должен пройти во Владивостоке со 2 по 5 сентября. Об отмене сообщили телеграм-канал «Незыгарь», а также издание «Восток-Медиа» со ссылками на источники в администрации президента.

Из других международных событий в России назначены на осень форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который должен пройти в Екатеринбурге с 6 по 9 октября, и Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге, который запланирован на 24-27 октября.

Спортивная программа

Многие страны также отменяют международные спортивные соревнования. Так, в Марокко запретили любые мировые первенства, из-за чего отменился Гран-при по дзюдо, и теперь спортсмены, желающие побороться за квалификационные очки перед Олимпиадой в Токио, полетят на «Большой Шлем» в Екатеринбург. В чешском Нове-Место этап Кубка мира по биатлону, который начался вчера и продлится до 8 марта, проходит при пустых трибунах.

Главное спортивное событие этого года, которое должно пройти в России, – это Чемпионат Европы по футболу – 2020. Матчи запланированы в Санкт-Петербурге – 13 июня сыграют сборные Бельгии и России, 17 июня – команды Финляндии и России, 22 июня назначен матч между Финляндией и Бельгией, а на 3 июля запланирована встреча двух фаворитов этого этапа. Источники «Нового Дня» в оргкомитете ЧЕ-2020 говорят, что пока никакой информации и даже слухов о возможной отмене или переносе матчей нет, равно как и того, что футболисты могут играть при пустых трибунах. «Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях», – сказал глава УЕФА Александр Чеферин.

Помимо матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге в России на этот год запланированы Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, который пройдет со 2 по 14 апреля, Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске, с 28 марта по 8 апреля, Всемирная олимпиада по шахматам в Москве с 1 по 15 августа, а также Гран-при России «Формулы-1» в Сочи – гонки запланированы на 25-27 сентября.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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