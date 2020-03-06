Коронавирус заставил чиновников перенести Красноярский экономический форум

Красноярский экономический форум, планировавшийся на 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок. Такое решение приняли власти Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Форум отложен «в связи с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти», говорится в сообщении.

Перенос КЭФ связан с коронавирусом, пояснили в региональном правительстве.

В 2020 году форум должен был быть посвящен реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Кроме того, на нем планировалось обсудить вопросы опережающего развития сибирских регионов.

Накануне стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума. Экономический форум должен был пройти 3-6 июня. Ранее был перенесен Сочинский инвестиционный форум, планировавшийся на 12-14 февраля. Новые сроки проведения форума пока неизвестны.

Как сообщал «Новый День», сегодня в телеграм-каналах появились сообщения, что под угрозой отмены Восточный экономический форум. Он должен пройти во Владивостоке со 2 по 5 сентября.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 06.03.20

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