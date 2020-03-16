Минпромторг еще не решил, будет ли в этом году отменен «Иннопром»

В Министерстве промышленности и торговли РФ пока не приняли окончательного решения о судьбе «Иннопрома-2020».

Об этом пресс-служба Минпромторга сообщила в ответ на официальный запрос «Нового Дня». «Информируем, что в настоящий момент Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации для принятия необходимых решений по конгрессно-выставочным мероприятиям», – говорится в документе. Сроки принятия решения не называются.

Как уже сообщал «Новый День», к сценарию отмены выставки уже готовятся в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей. Об этом заявил вице-президент СОСПП Михаил Черепанов: «Сегодня то время, когда надо подготовиться к худшему. Вполне вероятно, что вирус придет к нам серьезно. Больше совещаний проводится онлайн, отменяются командировки, отменен Санкт-Петербургский экономический форум. Думаю, под реальной угрозой находится «Иннопром».

Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько заявил на пресс-конференции, что свердловские власти готовы к любому развитию событий, в том числе к отмене международной выставки «Иннопром», из-за распространения китайского коронавируса. «Это будет отдельное решение, и если оно будет, то не на уровне Свердловской области. Если будет решение об отмене, то оно будет общефедеральное», – сказал Бидонько.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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