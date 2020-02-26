Власти готовы к тому, что «Иннопром» в Екатеринбурге могут отменить из-за коронавируса

Свердловские власти готовы к любому развитию событий, в том числе к отмене международной выставки «Иннопром», из-за распространения китайского коронавируса. «Это будет отдельное решение, и если оно будет, то не на уровне Свердловской области. Если будет решение об отмене, то оно будет общефедеральное. Но все зависит от того, какая ситуация будет в мире и как она будет развиваться», – сообщил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, выставка «Иннопром-2020» планируется в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Официально страной-партнером форума станет Италия, где в феврале была зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса в Европе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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