Вице-губернатор Креков об отмене «Иннопрома»: «Внятно ответим в апреле»

В Свердловской области проходит подготовка к «Иннопрому», решение об отмене пока не принято. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, раньше апреля власти вряд ли будут знать, проводить или не проводить выставку промышленности. «Подготовка к «Иннопрому» продолжается, если апрель будет демонстрировать отрицательную динамику, будем принимать меры к маю, июню, там подготовительная работа, обмен делегациями, внятно ответим в апреле», – отметил Креков.

Напомним, ранее «Новому Дню» в Минпромторге РФ сказали, что решение по «Иннопрому» действительно пока не принято. «Информируем, что в настоящий момент Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации для принятия необходимых решений по конгрессно-выставочным мероприятиям», – сказали агентству в пресс-службе ведомства.

К сценарию отмены выставки уже готовятся в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей. Об этом заявил вице-президент СОСПП Михаил Черепанов: «Сегодня то время, когда надо подготовиться к худшему. Вполне вероятно, что вирус придет к нам серьезно. Больше совещаний проводится онлайн, отменяются командировки, отменен Санкт-Петербургский экономический форум. Думаю, под реальной угрозой находится «Иннопром».

Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько заявил на пресс-конференции, что свердловские власти готовы к любому развитию событий, в том числе к отмене международной выставки «Иннопром», из-за распространения китайского коронавируса. «Это будет отдельное решение, и если оно будет, то не на уровне Свердловской области. Если будет решение об отмене, то оно будет общефедеральное», – сказал Бидонько.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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