«Оленьи ручьи» стал самым популярным природным парком этого лета

С начала мая в природных парках Свердловской области побывало уже почти 74 тысячи туристов. Больше всего посетителей – в «Оленьих ручьях».

По данным Центра развития туризма Свердловской области, «Оленьи ручьи» с мая по июль посетили более 51 тысячи человек. Еще большую популярность парк приобретет по итогам сезона, ведь в этом году туда запустили рельсовый автобус «Орлан», на котором можно прокатиться как в рамках тура, так и самостоятельно. На втором месте – «Бажовские места» (11,3 тысячи туристов), на третьем – «Режевской экопарк» (5,3 тысячи туристов). В «Припышминских борах» побывали почти четыре тысячи человек, в «Висимском заповеднике» – 2 тысячи.

Как ранее писал «Новый День», популярность природных парков среди уральцев значительно выросла в период пандемии. В мае 2021 года, когда их открыли после отмены коронавирусных ограничений, туда хлынул поток туристов. Отметим, что на тот момент возможности выезда за границу были ограничены, как и сегодня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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