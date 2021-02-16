Полпред объяснил, как увеличить поток туристов на Урал

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев объяснил, как привлечь туристов на Урал. «Достопримечательностей у нас много, но они должны быть выявлены, упакованы, вызывать интерес, чтобы там туристический поток был», – сказал он.

Также он объяснил, что нужно поддержать туристическую отрасль, как наиболее пострадавшую во время пандемии коронавируса. «Чтобы у нас как можно меньше объектов вышли из оборота, чтобы они не обанкротились, восстановились – это задача-минимум, а дальше надо наращивать потенциал. Здесь есть к чему стремиться, в рамках всех стратегических решений правительства РФ, даны поручения президента, идет развитие внутреннего туризма, и мы тоже должны быть передовиками. Будем двигаться по этому направлению», – добавил он.

Как писал «Новый День», в 2020-м загрузка отелей в Свердловской области падала до нуля, одни временно консервировались, другие придумывали всевозможные способы заработка – открывали коворкинги, организовывали доставку еды из расположенных в гостиницах кафе, сдавали номера для самоизоляции, перепрофилировались в обсерваторы, либо размещали медиков, работавших в «красной зоне». С осени 2020-го ситуация стала выравниваться: когда в Свердловской области были разрешены официальные мероприятия и конгрессы, а также возобновились деловая активность и командировки, номерной фонд стал постепенно заполняться. На данный момент нет информации об уходе с рынка известных отелей. Все они продолжают работать. Но полного восстановления представители гостиничного бизнеса ждут только к концу 2021 года – и то при условии, что не будет новых локдаунов или других неприятных сюрпризов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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