Лидер проекта «Лето на заводе» Ян Кожан: «Креатив может стать новым железом для Урала»

В минувшие выходные в Сочи прошел финальный модуль акселератора программы АСИ «100 городских лидеров-2020», в результате инициаторы получили поддержку Центра городских компетенций по их продвижению и привлечению инвестиций.

Свердловскую область на данном мероприятии представляли два проекта: «АртРезиденция» в поселке Черноисточинске под Нижним Тагилом и «Креативный завод» в Сысерти. Участие в масштабном проекте, по словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, прежде всего, дает узнаваемость: «Это абсолютно новый опыт. Эти два проекта – уникальная возможность самореализации для молодежи. Для того чтобы создать ту среду, в которой было бы удобно жить. Где выставлять работы молодым художникам? Нет возможности, это дорого. Это новый шаг в развитии нашей городской урбанистики, особенно в малых городах. Это пространство, которое мотивирует людей на совершенно новые мысли и поступки».

Орлов добавил, что проект в Черноисточинске – будущий креативный кластер на исторической территории бывшего Демидовского завода, получил высокую экспертную оценку: «Такими проектами мы по праву гордимся. Это то, что нельзя не использовать. Возникают серьезные вопросы, как сохранить здания, т.к. это объекты культурного наследия. Наши дети, наши внуки должны видеть, с чего начиналась металлургия – мощь нашего региона».

Руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев заявил, что основная задача проектов – формировать на территории региона туристический трафик: «Идея интересная и тянет за собой множество инфраструктурных трансформаций. Мы ожидаем серьезный синергетический эффект от того, что есть кластер, есть сезонный поток. Мы создаем те активности, которые будут работать и летом, и зимой. В частности, летом мы рассчитываем на поток творческих людей – художников со всей страны, может, международного уровня».

Что касается перспектив проекта, то в этом году на территории бывшего Демидовского завода ожидается проведение еще нескольких мероприятий: модный показ и мастер-класс с участием лидера группы «Агата Кристи».

Лидер проекта «Лето на заводе» Ян Кожан рассказал, что на территории завода будут организованы офисы, коворкинги, рестораны, площадки для мероприятий и мастерские. Этими проектами можно решить сразу несколько проблем: сохранение уникальной культурной составляющей, возможность роста для малых городов, создание не целевых, а креативных продуктов.

Кожан отметил, что участие в проекте позволило получить большое количество дополнительных выходов на новые площадки: «Креатив может стать новым железом для Урала, новым экспортным товаром. Сысертский проект можно реализовать за пять лет. Это все сочетается с целями нашего государства – национальными проектами. Если говорить про Сысертский проект, то там порядка полутора тысяч резидентов и вообще рабочих мест может быть создано, из которых большая часть – высокотехнологичные, высокооплачиваемые рабочие места. Посещаемость может достигать миллиона человек в год. Мы верим, что заводы снова могут перезапускать территории, особенно в малых городах».

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

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