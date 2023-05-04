С начала года в Свердловскую область приехало 800 тысяч туристов

Турпоток в Свердловскую область в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом: с января по конец апреля регион посетило более 800 тысяч туристов.

«Мы объясняем это тем, что в связи с геополитической ситуацией россияне все больше познают Россию, потешествуют по России. Екатеринбург и область на протяжении последних десяти лет входят в топ-10 по посещаемости туристами», – рассказала на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

До конца года власти ждут около 3 миллионов туристов. Это на миллион больше, чем было в 2022 году. Привлечь большой поток путешественников должно 300-летие Екатеринбурга, Международный фестиваль университетского спорта и другие крупные события. Напомним, в прошлом году область посетило около 2 миллионов человек, а в пандемию 2020 года турпоток падал до 800 тысяч.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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