Туристы потратили в Свердловской области более 11,6 млрд рублей с начала года

С начала года объем оказанных платных туристических услуг в Свердловской области достиг 11,6 миллиарда рублей. Регион посетили уже более 1,5 миллиона туристов, до Нового года ждут еще 500 тысяч.

Правда, доля иностранцев, которые едут на Средний Урал сейчас небольшая: всего 0,93% от общего потока. Больше всего гостей – из соседних регионов. «Конечно, едут преимущественно из регионов Большого Урала. Это Челябинская, Курганская области, Пермский Край, Башкирия. Предпочитают туры выходного дня, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. – В этом году много туристов из Москвы и области, из Петербурга и ХМАО. За первые полгода также приехали 14 тысяч иностранцев, преимущественно – из дружественных стран».

Больше всего туристов посещают, конечно, Екатеринбург. Здесь спросом пользуются обзорные экскурсии с посещением самых главных достопримечательностей, музеев и пространств, а также – выезд в Верхнюю Пышму. В топ популярных муниципалитетов попали также Нижний Тагил, Невьянск, Каменск-Уральский, Сысерть и Нижнесергинский район.

В то же время пассажиропоток аэропорта Кольцово с января по октябрь составил 4,3 миллиона пассажиров, из которых 3,5 миллиона воспользовались внутренними рейсами и только 800 тысяч – международными.

Напомним, турпоток в Свердловскую область резко упал в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда за 12 месяцев регион посетили всего 800 тысяч гостей. В прошлом году показатели выросли до 1,5 миллионов, в этом рассчитывают на 2.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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