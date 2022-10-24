Свердловская область вошла в топ-10 популярных туристических направлений лета

Свердловская область вошла в топ-10 популярных российских регионов, которые выбирали российские туристы летом 2022 года. Об этом рассказали представители Ростуризма на круглом столе на тему «Туристический сезон 2022 года в РФ. Новые реалии и вызовы», который проводил комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ.

Первые места в рейтинге заняли Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан. Также в топ-10 вошли Тюмень и Свердловская область, а интерес к отдыху в республиках Северного Кавказа вырос вдвое.

По прогнозам Ростуризма, внутренний турпоток по итогам 2022 года достигнет 61 миллиона человек (в 2021 году он был 56 миллионов). Оборот туротрасли может достигнуть 3,9 триллиона рублей.

Как ранее писал «Новый День», с начала года объем оказанных платных туристических услуг в Свердловской области достиг 11,6 миллиарда рублей. Регион посетили уже более 1,5 миллиона туристов, до Нового года ждут еще 500 тысяч. Турпоток, таким образом, превысит допандемийные показатели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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