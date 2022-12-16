С начала года в Свердловскую область приехало 2 миллиона туристов: это больше, чем планировали

В Свердловскую область за 11 месяцев 2022 года приехало более двух миллионов туристов. Это даже больше, чем туротрасль прогнозировала – 2 миллиона за полный год.

«За 11 месяцев Свердловскую область посетили более 2 миллионов туристов. Пассажиропоток вырос и на железнодорожном вокзале, и в Кольцово. Высокий спрос на бронирование отелей. На новогодние каникулы забронировано 80% номерного фонда. В основном популярны загородные объекты размещения, которые находятся рядом с природными парками, горнолыжными центрами. Видим высокий спрос на Север Урала – Невьянск, Нижний Тагил и все, что идет на этом направлении, – рассказала на пресс-конференции глава департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова. – Всего ждем в новогодние праздники 200 тысяч туристов. Для сравнения: в прошлом году было 140 тысяч посетителей горнолыжных курортов, театров, музеев. В этом году будет больше».

Туристы чаще всего едут на природу: на турбазы, в загородные отели, в санатории. Также популярны термы, спа-комплексы. Не осталось на праздничные даты билетов в «Императорский вагон» и туров по «Демидовскому маршруту». Отметим, что в этом году в театрах и концертных залах спрос на билеты тоже высок.

«Все культурные учреждения начали готовиться к Новому году с апреля и с сентября. Зрителей тоже призываем к этому. Важно не пропустить момент, когда билеты поступают в кассы. Потому что сегодня на многие рождественские спектакли и новогодние концерты билетов уже нет», – отметил замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Ранее «Новый День» писал о повышенном спросе на загородные отели и дачи в Свердловской области, а также рассказывал, какие спектакли будут идти в Екатеринбурге 31 декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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