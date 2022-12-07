На Новый год – в театр: какие спетакли покажут в Екатеринбурге 31 декабря

Один из способов зарядиться позитивом перед встречей Нового года в домашнем кругу – сходить в театр. С каждым годом в Екатеринбурге все больше культурных учреждений работают 31 декабря допоздна. Рассказываем, какие спектакли можно будет увидеть в последний день 2022-го.

Самый новогодний спектакль – «Щелкунчик» – дадут в «Урал Опера Балет». Традиции показывать этот балет 31 декабря уже много лет. Последний спектакль уходящего года можно будет увидеть в 11 часов утра. Правда, все билеты в кассе театра проданы, причем не только на 31 декабря, но и на ближайшие даты. Но иногда найти билет можно на «Авито» или барахолках, потому что планы у людей меняются. Попытаться, по крайней мере, стоит. Только представьте: играет по-моцартовски прозрачная увертюра, падает снег, медово светятся окна дома Штальбаумов, а в доме горит огнями рождественская елка. Потом елка вырастает, пряничные солдаты сражаются с крысами, кукла для колки орехов превращается в принца, и все отправляются в страну сладостей.

Еще одна возможность встретиться с «Щелкунчиком» – отправиться на концерт «Новый год с Молодежным оркестром» в Свердловскую филармонию. Последний в 2022-м начнется 31 декабря в 16 часов. Кроме музыки Чайковского, прозвучит коктейль из лучших новогодних хитов – как классических, так и современных. Концерт будет слушать за столиками, с шампанским. Билеты тоже придется искать самостоятельно, в кассах их уже нет.

В театре драмы 31 декабря в 17 часов покажут спектакль «Все невпопад», на котором вы перенесетесь в Средневековье! К литературе «темных веков» сегодня обращаются редко, забывая, что в это время зародился и расцвел жанр, где сплетены в единое целое озорные, порой грубоватые шутки с актуальными и по сей день темами. Этим жанром является фарс. Средневековые миниатюры настолько комичны и правдивы, что порой задумываешься: «Неужели люди не изменились?». Этот вопрос и стал отправной точкой для исследования средневековых фарсов. Билетов в продаже еще много. Стоят они от 300 до 1500 рублей.

В «Коляда-театре» 31 декабря в 18 часов можно посмотреть последнюю премьеру – спектакль по Гоголю «Сорочинская ярмарка». В инсценировке, написанной сразу по нескольким произведениям, драматург Николай Коляда обращается к глубинным мотивам великого писателя. Казалось бы, простая история: приехали на ярмарку Солопий Черевик, его дочь Параска и его жена Хивря, чтобы продать несколько мешков пшеницы и старую кобылу, а там началась чертовщина. Появилась какая-то «красная свитка», которая пугает людей, наводит ужасы, создает панику. То ли это сказка, то ли это быль: ведь всегда народ верил в нечистую силу, которая мешает людям жить, творит безобразия. И каждый раз в любой истории светлое побеждает. Остались билеты только по 900 рублей.

«Альтернативную елку» для взрослых устроят в Центре современной драматургии. Зрителей ждут 31 декабря в 17 часов. «Взрослые тоже хотят праздника, поздравления от Деда Мороза и подарков, правда же? Альтернативная елка – это ламповый квартирник для выросших детей. Любимые песни в живом исполнении, шампанское и загадывание желания, которое непременно исполнится (мы проверяли!)», – обещают в театре. Билеты – по 1200 рублей. Их осталось очень мало.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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