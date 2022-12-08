Скромно – в джаз-клубе, с фейерверком – в отеле, необычно – в термах: где встретить Новый год

Для новогодней ночи почти все рестораны, бары и отели Екатеринбурга подготовили особую программу: с ведущими, шоу-балетами, кавер-группами и Дедом Морозом. Можно скромно посидеть на 5000 рублей в джаз-клубе или с размахом и фейерверками встретить 2023-й в отеле за 20 тысяч. Еще вариант – отправиться за город или отметить в термах.

Традиционный новогодний концерт за столиками пройдет в клубе EverJazz. Гостей здесь ждут с 20 часов, праздник продлится до двух ночи. Вечер откроет Максим Юдин и резиденты EverJazz, которые исполнят танцевальные мелодии классического джаза и новогодние песни. 2023-й встречать гости будут с группой Blues Doctors. Помимо живой музыки будут шутки и развлекательная программа от конферансье этого вечера – Николая Шабуневича, а еще драйвовый сет диск-жокея Вадима Чикурова (джаз, соул и фанк). Посетить концерт можно за 5000 рублей, если вы согласны занять место у бара (без депозита). Место за столиком будет стоить 8000 рублей (из них 3000 – депозит на меню).

В пабе Ben Hall ждут гостей с 23 часов и готовы развлекать до 6 утра. Здесь будет ведущий Сергей Молочков, DJ Константин и кавер-группа «План Б». За все про все – 6500 рублей (из них 5000 – депозит на меню, остальное – за развлекательную часть).

Свои программы подготовил почти каждый отель Екатеринбурга. Например, в «Онегине» будет ведущий Антон Зубов, шоу барабанщиц «Династия», танцевальный проект FunnyDance, DJ Johnny Kvant. А еще на вечере художник-шаржист Евгений Баторский нарисует портреты гостей. Детей ждет новогоднее представление, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Вечер начнется с 21:30, шоу продлится до 4 утра. Билеты стоят от 11 до 14 тысяч рублей для взрослых. Дети до 7 лет – бесплатно, дети 7-12 лет – за 6000 рублей.

В «Рамаде» будет сразу три новогодних программы: две – для взрослых, одна – для детей. В Boogie's Bar обещают развлекательную программу от ведущего Егора Панина, гоу-гоу-шоу, живой вокал и танцевальную музыку от Ольги Новиковой. Билет стоит 14 тысяч рублей с человека. В зале «Екатерина» – за 19 тысяч рублей с человека – программа от ведущего Ярослава Бородина, шоу-балет от Only Queens, вокал и песни от Клода Бойсена, выступление группы «Нелегалы». А еще – поздравление Деда Мороза и фейерверк.

Детям в это время предлагают свой праздник – с аниматорами, детским меню и разными развлечениями. Билет для ребенка – 7 тысяч рублей.

Если хочется на природу, можно выбрать загородный отель или базу. В большинстве случаев действуют новогодние пакеты предложений. Например, в «Баден Бадене» в Реже за 50-100 тысяч (в зависимости от категории отеля либо гостевого дома) можно купить новогодний тур на три дня: с 31 декабря по 2 января. В стоимость уже включены банкет, питание, уличные гуляния и отдых в термах. Отдельно можно арендовать коньки, лыжи и тюбинги, беседки и так далее. В новогоднюю ночь здесь будет танцевальное неоновое шоу, перформанс-сказка театра «Лерон», караоке и шоу гимнасток. А утром 1 января – опохмел-пати.

В «Белой лошади» проживание на те же даты стоит от 79 500 рублей, новогодняя программа и ужин тоже включены в стоимость. Обещают музыку, танцы, детскую анимацию и фейерверк.

«Новый День» уже рассказывал, как еще можно встретить Новый год. Например, на улице – в парке Маяковского обещают Деда Мороза, на площади 1905 года – трансляцию с президентом. Или можно днем 31 декабря отправиться в театр и поднять себе настроение. Про афишу на этот день мы рассказывали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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