В новогоднюю ночь в парке Маяковского будут Дед Мороз, дискотека у елки и много огней

В парке Маяковского определились с планами на новогоднюю ночь. Встречать 2023-й с екатеринбуржцами будут Дед Мороз и Снегурочка. Возле елки устроят дискотеку, а на сцене – программу для детей и взрослых.

«Дед Мороз и Снегурочка поздравят жителей, встретят с ними сам Новый год. Будет программа у сцены и у елки – для детей и взрослых. Будет много огней и света, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе парка. – Ежегодное пожелание гостей парка – музыка и дискотека у елки. Мы его выполним. Если погода позволит, в новогоднюю ночь парк будет открыт до 4 часов утра».

Кстати, елку в ЦПКиО зажгут уже в предстоящие выходные. Обещают яркое шоу. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Новый год в парке встретили 40 тысяч человек.

Программа новогодней ночи на площади 1905 года еще неизвестна. Но в мэрии рассказали «Новому Дню», что в ледовом городке точно будет трансляция речи президента России и бой курантов. Фейерверк, напомним, в этом году решили не запускать. Елку для главного ледового городка Екатеринбурга уже выбрали. Она 25-27 метров в высоту, привезут ель до 20 декабря, когда станет теплее – чтобы елка не осыпалась, температура должна быть ближе к нулю.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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