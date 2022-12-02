В лесах нашли елку для главного ледового городка Екатеринбурга. Ее скоро привезут

Мэрия Екатеринбурга нашла елку, которая будет установлена на площади 1905 года. По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, она даже выше, чем ожидалось – дерево 25-27 метров в высоту.

«Елку нашли в лесах в сторону Первоуральска, Шали и дальше, более 200 километров от Екатеринбурга. Что такое найти елку – это большое количество хождений по лесу. Пышные елки не растут в удобном для подъезда месте, есть нюансы по спиливанию, должен подъехать лесовоз, погрузить, нужен кран, обмотка… Елка выбирается не только из-за того, что она пышная, но и с этими нюансами. Высота [выбранной елки] даже больше, чем планировали – хотели 23-24 метра. В лесу сложно оценить точную высоту, предполагаем, она 25-27 метров. Когда мы ее привезем – торопиться не стоит, у нас дедлайн по оформлению до 20 декабря, где-то с 10 по 20 декабря должны привезти. Но должна быть подходящая температура, нужна максимально близкая к нулю температура, чтобы елка не осыпалась», – рассказал Марков.

Он пояснил, почему вообще было принято решение поставить живое дерево – хотелось накануне празднования дня города каких-это изменений, искусственный конус, который всегда стоит в центре города, пора менять, но из-за логистических проблем не было уверенности, что получится купить новую пышную искусственную ель. Поэтому решились на настоящую.

«Это целое приключение, как мы помним по опыту, который был несколько лет назад», – добавил чиновник. Напомним, в 2018 году ставили живую ель и ее доставка стала настоящим шоу: одно дерево сломали, потом машина застряла в сугробе, затем оказалось, что у подрядчика нет документов на вывоз дерева

Главный по культуре Екатеринбурга также рассказал, что в ближайшее время в новогодний городок приедут первые машины со льдом, сейчас там строят деревянный каркас, который будут заливать. Один из. самых сложных элементов в городке – очертания городской крепости, мастера будут воспроизводить рисунок исторической крепости – в музее есть изображения, датированные 1806 годом.

Ледовый городок откроют 30 декабря, простоять он должен до 15 января, но если погода будет позволять, то график работы продлят.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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