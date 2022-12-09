Парк Маяковского преобразился к Новому году, а завтра елку здесь зажжет Дед Мороз (ФОТО)

Завтра в парке Маяковского зажгут главную новогоднюю елку. Делать это будут Дед Мороз и Снегурочка. К середине декабря вновь заработает самая высокая горка и откроется ледовый городок.

Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО, уже завтра в 17:00 праздничная иллюминация засияет на центральной аллее и главной елке. На открытие придут Дед Мороз и Снегурочка, а еще выступит театр «Гелиос» из Тюмени. Актеры покажут уличное представление с факирами из венецианского маскарада, светящимися оленями, великанами-ходулистами в ледяных зеркальных коронах. 11 декабря, в воскресенье, в 14:00 и 15:00 у елки пройдет детская программа. В январские каникулы мероприятия у елки будут идти ежедневно.

«Новая елка высотой 20 метров украшена в том же ретростиле, что и в прошлом году. Добавились культовые игрушки, которые многие помнят из своего детства. Полностью новогоднее оформление елки и парка будет завершено ближе к празднику, чтобы радовать гостей до конца зимы», – обещают в парке.

Центральную аллею оформили светящимися елочными игрушками, а на 50-метровых елях зажгут гирлянды, которые в прошлом году впечатлили каждого посетителя парка. Вкусная улица вокруг елки уже работает в зимнем формате: можно попробовать пышки, трдельники, чай из самовара, глинтвейн, какао.

В середине декабря на аллее Маяковского справа от главной арки откроется ледовый городок (на фигуры, кстати, потратят 5 миллионов рублей) самая высокая 17-метровая горка. В прошлом году она стала хитом всех зимних развлечений в ЦПКиО. Будут и другие горки – высокая 8-метровая и небольшие горки для малышей, лабиринт. Также аллея будет украшена светящимися ледовыми деревьями и скульптурами – копиями фарфоровых ретроигрушек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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