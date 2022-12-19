Супергорка в парке Маяковского будет более экстремальной

В парке Маяковского в ближайшее время запустят 17-метровую горку, которая пользовалась огромной популярностью прошлой зимой. Директор парка Павел Зубакин рассказал, что в этом году конструкция горки была изменена с учетом замечаний посетителей.

Так, вместо трех скатов на гигантской горке будут только два. Склон сделан более экстремальным – такое пожелание было у взрослых. Для детей будет обустроена 8-метровая горка с ледовым покрытием. Рядом расположится ледовый городок в ретро-стиле. Там будут бесплатные горки и лабиринт для малышей. «Все будет смотреться очень красиво в праздничной иллюминации», – пообещал директор парка.

Также в ближайшее время в ЦПКиО откроется лыжная база с прокатом инвентаря. Каток «Северное сияние» уже действует для посетителей, а неделю назад в парке Маяковского торжественно открыли зимний сезон – Дед Мороз и Снегурочка зажгли главную новогоднюю елку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»