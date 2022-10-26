В парке Маяковского зимой откроется лыжный клуб и появится елка на катке

Парк Маяковского в Екатеринбурге активно готовится к зимнему сезону. Главные новинки для посетителей – открытие лыжного клуба и новогодняя елка на катке «Северное сияние». Также в парке снова появится гигантская горка, которая пользовалась бешеной популярностью прошлой зимой. О том, какие сюрпризы парк приготовил для екатеринбуржцев, рассказал на пресс-конференции директор ЦПКиО Павел Зубакин.

Администрация ЦПКиО надеется повторить рекорд по посещаемости января 2022 года. Тогда парк посетили 500 тысяч человек, это было в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Отчасти, это произошло благодаря мягкой зимней погоде. Чтобы достичь той же планки, в парке придумали новые развлечения.

Так, в новом сезоне в парке Маяковского откроется новая лыжная база. Двухэтажный павильон возводит компания из ХМАО. На первом этаже будет работать прокат лыж, на втором расположится площадка, где можно будет выпить кофе и поболтать с другими любителями спорта. Одновременно в павильоне смогут находиться 30-40 человек. В лесной части парка восстановили лыжную трассу: теперь она шире и доступна для классического и конькового хода.

Немного изменится и каток «Северное сияние». В этом году там установят 10-метровую елку, чтобы создать новогоднее настроение у отдыхающих. Также неподалеку от искусственного пруда появится обзорная площадка, с которой будет открываться вид на каток. Подготовительные работы по ограждению уже ведутся, лед на катке зальют с наступлением холодов.

Елка будет и на центральной площади парка. По словам Павла Зубакина, она останется в прежней стилистике и будет украшена советскими игрушками. Кстати, все новогодние елки в парке будут искусственными. «В прошлом году мы удачно декорировали живые ели на центральной аллее, и такое украшение вполне компенсирует отсутствие живой елки на главной площадке», – ответил Зубакин на вопрос «Нового Дня». Большое внимание в парке уделяют новогодней иллюминации. Украсят даже укромные тропинки в лесной части, чтобы создать праздничное настроение

Также в парк вернется большая 17-метровая горка вышиной с пятиэтажный дом. «Мы учли недочеты прошлого года, и в этот раз попробуем решить проблему очередей другим подходом. Будет большая двухскатная горка и еще одна – поменьше, на которой смогут кататься дети. Таким образом, мы разделим поток посетителей на две части. Рядом с горками будет устроен ледовый городок с бесплатными ледяными горками, также там будут ледовые лабиринты и скульптуры с эстетичной подсветкой. Думаю, что альтернатива ледовому городку на площади 1905 года здесь вполне уместна», – отметил директор ЦПКиО.

В середине декабря в парке также откроется «Фабрика деда Мороза», где будет установлен ящик для писем новогоднему волшебнику. Павел Зубакин пообещал, что каждое письмо с обратным адресом получит ответ. «Новогодняя программа в парке будет традиционной. В 12 часов на экране возле елки будет транслироваться обращение президента, затем бой курантов. На сцене будет анимационная программа для детей, дед Мороз и Снегурочка. Никаких салютов и фейерверков не будет. Это стандартный семейный вариант встречи Нового года. В прошлом году у нас был положительный опыт проведения новогодней ночи. Сейчас сложно прогнозировать, сколько будет людей в ночь на 1 января. Многое зависит от погоды», – подчеркнул директор парка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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