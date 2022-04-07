Самую высокую горку России разбирают, за зиму с нее скатились 55 тысяч человек (ВИДЕО)

В парке Маяковского разбирают самую высокую горку России, которая была открыта в декабре. Все конструкции отправят на склад до следующей зимы. В планах открыть на горке новые скаты, чтобы сократить очереди.

В парке Маяковского разбирают горку

Сооружение высотой с пятиэтажный дом открыли в Екатеринбурге в конце декабря. Отбоя от желающих скатиться с экстремального спуска не было до последнего. Всего, по данным пресс-службы парка Маяковского, за сезон новый аттракцион опробовали около 55 тысяч человек. Экстрим-скаты были популярнее, чем более низкие склоны.

«Покрытие и материалы, кроме фермовых конструкций, мы готовим к хранению. Горка будет ждать следующей зимы на складе. Есть вариант, что в следующем сезоне сделаем на горке больше скатов, это в том числе поможет сократить очереди», – рассказала пресс-секретарь парка Маяковского Евгения Поль.

Напомним, самая высокая горка России появилась в парке в декабре. У нее было три спуска со скатами до 140 метров. Журналисты «Нового Дня» были в числе первых, кто рискнул на скорости спуститься с такой высоты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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