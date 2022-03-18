Супергорка в парке Маяковского будет работать до 3 апреля

Самая высокая горка в России, расположенная в парке Маяковского, продолжит работать до 3 апреля.

В пресс-службе парка сообщили, что после закрытия аттракцион будет демонтирован, но, возможно, следующей зимой появится вновь – в расширенном варианте.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре в парке Маяковского открыли горку вышиной с пятиэтажный дом. Ее высота почти 17 метров, а длина спуска – 140. Съемочная бригада «Нового Дня» была в числе первых посетителей и протестировала аттракцион.

В ЦПКиО открыли гигантскую горку

Екатеринбург, Елена Владимирова

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