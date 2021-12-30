«Быстрая и крутая»: в ЦПКиО открыли самую большую горку в России (ФОТО, ВИДЕО)

В парке Маяковского в Екатеринбурге открыли горку высотой с пятиэтажный дом. Ее высота почти 17 метров, а длина спуска – 140. Съемочная бригада «Нового Дня» была в числе первых посетителей и протестировала супер-горку.

В ЦПКиО открыли гигантскую горку

Для спуска вам надо подняться либо на 1 уровень – 12 метров, либо на 2 – 17 метров. Перед спуском инструктор объяснил правила безопасности.

1. во время спуска двумя руками держаться за ручки тюбинга;

2. на одном тюбинге может скатываться 1 человек;

3. максимально допустимый вес посетителя – 120 килограммов;

4. катание на личных тюбингах, санках, снегокатах запрещено.

Тюбинг во время спуска может крутить в разные стороны, но высокие прорезиненные края горки не дают вылететь за ее пределы. Внизу лежат «коврики», которые помогают затормозить. Всего спуск занимает несколько секунд.

У одного из журналистов в начале съезда тюбинг ударился об борт, после чего «бублик» начал метаться из стороны в сторону, что добавило эмоций. В итоге спуск завершился удачно. Команда «Нового Дня» дает положительную оценку горке.

Детям аттракцион тоже пришёлся по душе, некоторые скатывались несколько раз. «Самая крутая горка, на которой я катался. Страшно не было. Она очень быстрая и крутая», – сказал первый юный посетитель.

Использовать горку планируют до марта 2022 года: «На горке искусственное полимерное покрытие, которое позволяет использовать горку не только зимой, но и в теплое время года, поэтому ориентировочно она будет демонтирована уже после масленицы», – рассказал «Новому Дню» Павел Зубакин, руководитель парка Маяковского.

Напоминаем, что есть возрастные ограничения для скатывания с горки. 1 этаж доступен для посетителей с 6 лет и ростом от 120 сантиметров. При росте от 120 до 140 сантиметров обязательно присутствие сопровождающего при прохождении билетного контроля. 2 этаж доступен детям с ростом от 140 сантиметров и взрослым.

Цены на билеты:

Взрослые – 1 спуск 100 ₽, 4 спуска 300 ₽, 8 спусков 500 ₽

Детские – 1 спуск 70 ₽, 4 спуска 200 ₽, 8 спусков 350 ₽.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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