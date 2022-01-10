Почти миллион человек посетили главные елки Екатеринбурга за каникулы: это в разы больше, чем раньше

За новогодние праздники ледовый городок на площади 1905 года посетили 600 тысяч человек, в парке Маяковского – 324 тысячи человек. На обеих площадках побывало в 2-3 раза больше зрителей, чем в прошлые годы. «Теперь понятно, почему везде были такие очереди», – говорят екатеринбуржцы.

По данным мэрии Екатеринбурга, с 29 декабря по 9 января в сказочном городке (темой его стали русские народные сказки) побывали около 600 тысяч человек. Для сравнения в 2020 году на площадь пришли 370 тысяч зрителей, а в ЦПКиО в 2021-м побывали чуть более 100 тысяч. То есть посещаемость городков увеличилась в 2-3 раза.

«Только в новогоднюю ночь гостями городка на площади 1905 года и зрителями праздничной программы стали 12 тысяч человек», – уточнили в мэрии города. А в парке Маяковского в ночь с 31 декабря на 1 января насчитали 40 тысяч посетителей.

«На новогоднюю ночь пришелся пик посещаемости, – рассказали в ЦПКиО. – За все каникулы самыми популярными локациями ожидаемо стали самая высокая горка и каток «Северное сияние». Каток принял 30 тысяч человек, а с горки посетители скатились более 25 тысяч раз».

Жители Екатеринбурга все каникулы рассказывали об огромных очередях на обеих площадках. На площади 1905 года самые большие скопления людей были на входе, а также в зоне аттракционов – в основном люди стояли в очереди на большую горку, хотя все маленькие были свободны. В ЦПКиО тоже больше всего ждать приходилось любителям экстрима.

«Горка работала на максимуме своей пропускной способности, тем не менее иногда гостям приходилось постоять в очереди, чтобы попасть на нее. К сожалению, такие ситуации невозможно предотвратить, так как желающих попасть на самую высокую и необычную горку было много, – пояснили в пресс-службе парка Маяковского. – Планируется, что горка будет работать до конца марта, и все желающие смогут скатиться с семнадцатиметровой высоты».

В ЦПКиО новогоднее оформление на центральной аллее и украшенная ретроигрушками елка останутся до конца января. А вот на площади 1905 года городок проработает только до 16 января, затем его начнут разбирать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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