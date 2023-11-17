Супергорка высотой 17 метров снова открылась в парке Маяковского

Самая высокая горка в Екатеринбурге с сегодняшнего дня начинает работать. 17-метровый спуск доступен для посещения в парке Маяковского.

«Уже сегодня вы можете прокатиться на ней: горка работает в техническом режиме, а с завтрашнего дня она будет ждать вас с 11:00, – сообщили в пресс-службе парка. – На горку допускаются посетители возрастом от 6 лет и ростом выше 120 см. Для самых маленьких мы сделаем и другие горки – как только позволит погода».

Со среды по пятницу аттракцион будет работать с 12 до 20 часов. В субботу и воскресенье – с 11 до 20 часов. Понедельник и вторник – выходные.

Напомним, 17-метровая горка появилась в парке Маяковского в 2021 году и сразу стала одним из самых популярных развлечений. Только за первую зиму с нее скатились 55 тысяч человек. Покрытие горки выполнено из искусственного материала, а тюбинги подаются наверх с помощью подъемника: по лестнице их носить не нужно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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