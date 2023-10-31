Самую высокую горку Екатеринбурга откроют в ноябре

Самая высокая горка в Екатеринбурге – в парке Маяковского – откроется в ноябре.

Об этом рассказал на пресс-конференции директор парка Павел Зубакин. По его словам, конструкция горки уже готова, но площадка должна пройти техническую аккредитацию. Напомним, высота этого аттракциона – 17 метров. В 2021 году она стала хитом всех зимних развлечений в ЦПКиО.

Открытие новогодней елки в парке предварительно намечено на 2 декабря. К тому времени здесь уже установят праздничную иллюминацию. В середине декабря под елкой появятся маленькая ледяная горка и другие новогодние активности. «Надеемся, что новогодний сценарий, который полюбился нашим посетителям – и праздничная иллюминация, и новогодний фуд-корт, и каток, – будут, как и прежде, радовать горожан», – сказал Павел Зубакин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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