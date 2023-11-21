В парке Маяковского рассказали, какие активности запускаются в декабре (ФОТО, ВИДЕО)

Каток, новая ледяная горка, фабрика подарков Деда Мороза и лыжная база – в парке Маяковского рассказали, какие достопримечательности и основные активности появятся на площадках в декабре.

Чем заняться в парке Маяковского зимой

По словам заместителя директора ЦПКиО им. Маяковского Евгении Поль-Ждановой, со 2 декабря зажигается центральная аллея, откроются световые иллюминации и появится 25-метровая ель. С 9 декабря будет работать фабрика подарков Деда Мороза.

В парке уже начали заливать каток, открытие которого планируется на начало-середину декабря. Открытие лыжной базы и подготовка трассы начнутся тогда, когда будет достаточное количество снега. А также в середине декабря откроется 8-метровая горка с ледовым покрытием.

Напомним, с 17 ноября в парке Маяковского работает самая высокая, 17-метровая, горка в Екатеринбурге. Со среды по пятницу аттракцион работает с 12 до 20 часов, в субботу и воскресенье – с 11 до 20 часов. Понедельник и вторник – выходные. Посетители от 6 лет и ростом выше 120 см могут прокатиться на ней на специальных бубликах даже в отсутствие снега.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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