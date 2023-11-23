Ледовые катки в Екатеринбурге начнут открываться через неделю

С наступлением устойчивой морозной и снежной погоды в Екатеринбурге начали готовить к открытию ледовые катки. Через неделю «Юность» уже планирует принять посетителей.

«Завтра у нас пройдет открытая показательная тренировка конькобежцев. И через неделю каток откроется для массового катания», – сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

«Юность» – самый большой каток в Екатеринбурге, площадью 15 тысяч квадратных метров. Заливать его начали 19 ноября и продолжают ежедневно наращивать лед. В сезон массовых катаний покрытие будет обновляться не менее трех раз в день.

Как ранее писал «Новый День», в парке Маяковского тоже начали заливать каток «Северное сияние». Планируется, что он откроется в начале либо в середине декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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