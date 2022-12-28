В парке Маяковского раскрыли программу новогодней ночи

В новогоднюю ночь у жителей Екатеринбурга будет возможность отметить праздник на улице у огромной елки. В парке Маяковского гостей будет поздравлять Дед Мороз.

«31 декабря в 23:30 у елки и главной сцены появятся Дед Мороз и Снегурочка с волшебной программой. Вместе посмотрим поздравление президента на большом экране и продолжим гуляния до 4:00, если позволит погода. Праздник будут сопровождать отличная музыка и атмосферный свет», – рассказали в парке Маяковского.

Правда, синоптики обещают в новогоднюю ночь мороз до -26 градусов, поэтому ночные гуляния могут сократить.

Самая большая горка в парке Маяковского 31 декабря будет работать до 16 часов, а 1 января откроется в 12:00. Колесо обозрения и каток в последний день года работают до 18 часов, 1 января каток откроется с 10 часов, колесо – с 11 часов. Аттракционы 31 декабря ждут маленьких гостей до 22:00, а 1 января – с 11:00.

На площади 1905 года точно будет трансляция речи президента и боя курантов. Остальная программа пока неизвестна.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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