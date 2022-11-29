Большой каток в парке Маяковского откроется 1 декабря

На этой неделе в Екатеринбург откроется еще два больших катка – в парке Маяковского и на Эльмаше. «Северное сияние» заработает с 1 декабря, «Турбинка» – с 4-го. А вот «Динамо» в этом году закрыт на реконструкцию.

Как сообщили в пресс-службе парка Маяковского, покататься на «Северном сиянии» можно будет с 10 часов утра 1 декабря. Здесь обустроили отдельный детский каток, а также острова отдыха и фуд-корт на льду. Как и в прошлом году, сопровождать катание будет музыка. Выход на лед в этом году стоит от 130 до 300 рублей (зависит от дня недели и времени посещения), прокат – 250 рублей в час. Для этого нужно приобрести карту, она пополняемая, все карты с прошлых сезонов действительны.

Каток «Турбинка» открывается на Эльмаше 4 декабря. По будням он будет работать с 17 до 22 часов, по выходным с 12 до 22. Входной билет для взрослых стоит 150 рублей, для школьников и студентов – 100 рублей, для детей младше 7 лет – бесплатно. Прокат коньков – 100 рублей в час.

Напомним, первым из крупных катков в Екатеринбурге в этом году открылась «Юность».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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