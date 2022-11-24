В Екатеринбурге завтра откроется первый каток

В Екатеринбурге завтра откроется первая площадка для массового катания на коньках. Это будет каток «Юность» – один из самых больших в городе. Его площадь достигает 15 тысяч квадратных метров.

Лед на «Юности» заливается трижды в день. На катке также есть отдельная площадка для хоккеистов. Для посетителей каток «Юности» откроется 25 ноября в 15:00. В парке Маяковского открытие катка «Северное сияние» запланировано на первые числа декабря. В этом году на каток поставят елку для создания новогоднего настроения. Также в парке, как и в прошлом году, зимой будет работать гигантская горка высотой с пятиэтажный дом.

Пока неизвестны даты открытия катков в спорткомплексе «Динамо» и в «Арена-парке» рядом с Центральным стадионом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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