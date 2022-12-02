Платная горка и рассказы об истории города: какие развлечения будут в главном ледовом городке

В этом году в Екатеринбурге не будет фейерверка на площади 1905 года в новогоднюю ночь. Однако полностью от всех развлечений мэрия отказываться не планирует – в ледовом городке ежедневно будут устраивать интерактивные представления.

«Неправильно совсем не проводить никаких мероприятий на территории ледового городка, мы отказываемся от фейерверка и каких-то исключительно развлекательных форм. Но раз во всех театрах есть новогодние представления для детей, то мы посчитали уместным сделать такие представления и в городке. Это будет не шоу, не спектакли, а именно представление с интерактивными элементами, это представление предполагает рассказ об истории города», – рассказал начальник управления культуры Илья Марков. Представления будут идти ежедневно в каникулы, во второй половине дня, ориентировочно в 14 и 17 часов.

В ледовом городке самая большая горка будет платной – 50 рублей. Мэрия планирует усовершенствовать онлайн-продажу билетов, чтобы избежать очередей. Марков признал, что очереди все равно каждый год есть, но отметил, что если б горка была бесплатной, то очередь была бы еще больше.

Сегодня также стало известно, какой будет елка в ледовом городке на площади 1905 года. Ее уже выбрали, она 25-27 метров в высоту, привезут ель до 20 декабря, когда станет теплее – чтобы елка не осыпалась, температура должна быть ближе к нулю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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