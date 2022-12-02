Спрос на аренду загородных домов на Новый год в Свердловской области вырос на 30%

В этом году жители Свердловской области из-за нестабильной ситуации позже обычного начали планировать новогодний отдых. Но уже в ноябре спрос на аренду загородных домов и таунхаусов вырос на 30% по сравнению с ноябрем прошлого года. Сейчас найти свободные коттеджи и номера на базах отдыха уже сложно. Цены начали расти, и эксперты прогнозируют, что к концу декабря они увеличатся на треть.

Мест в отелях и на базах отдыха почти нет

В популярных загородных отелях и на базах отдыха сегодня уже сложно найти номера даже на 1-2 ночи в период новогодних каникул. Например, на турбазе «Чусовая» не получится остаться на две ночи подряд. Есть отдельные места в корпусах на одну ночь: стандартный номер будет стоить от пяти тысяч рублей за ночь (в сентябре цены были существенно ниже, за 5 тысяч можно было забронировать «комфорт»). В комплексе «Баден-Баден» в Реже на 2, 3, 4 января мест нет даже на одну ночь. В загородном отеле «Гринвальд» еще есть пара номеров на даты 2-4 января. «Стандарт» стоит 17 тысяч рублей за две ночи, двухкомнатный «стандарт» – 21 тысячу. Номера есть еще в «Рамаде». Две ночи в новогодние каникулы обойдутся минимум в 24 тысячи рублей.

Загородных домов много, но цены будут расти

Из загородной недвижимости самыми популярными остаются частные дома, – сообщили «Новому Дню» эксперты «Авито Недвижимости». Спрос на них вырос в два раза по сравнению с 2021 годом (при общем росте спроса на загородную аренду на 30%).

«Средняя цена на дома в ноябре этого года на 2% ниже, чем в прошлом году, и составляет 4,9 тысячи рублей в сутки. Также вырос интерес к таунхаусам в Свердловской области – на 25,9% год к году. При этом спрос на аренду коттеджей в регионе изменился незначительно – снизился на 3,1%», – рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

В среднем аренда загородного жилья в 2022 году стоит 7 тысяч рублей в сутки. Самыми дорогими остаются коттеджи – 10 тысяч рублей в сутки. Самый дешевый вариант – дача: 4,5 тысячи рублей в сутки.

«Объем предложения по краткосрочной аренде загородной недвижимости вырос на 45,7%. Наиболее предлагаемым вариантом в ноябре 2022 года стали частные дома. Также мы наблюдаем незначительный рост объема предложения коттеджей (+5,2% с ноября прошлого года). Поэтому на «Авито Недвижимости» сейчас большой выбор загородного жилья в Свердловской области. И в декабре ожидается активный рост спроса на краткосрочную аренду недвижимости для отдыха на новогодние праздники. В связи с ростом спроса также будет расти и цена. Мы ожидаем, что рост составит не менее 30% по сравнению с первоначальной ставкой, поэтому рекомендуем бронировать жилье на Новый год заблаговременно», – отметил Артем Кромочкин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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