Путешественники вернули 5 млрд рублей кешбэка за туры по России

В России завершился третий этап программы туристического кешбэка и стартовал четвертый. За это время россияне купили туров на 27 млрд рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, с 18 марта 1,5 млн человек воспользовались предоставленной возможностью. «Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 млрд рублей, – отметила Догузова. – Таким образом, программа позволила туристам существенно сэкономить на отдыхе, отправиться на Юг к морю до наступления пика сезона».

Глава Ростуризма добавила, что в России за это время вырос спрос на культурно-познавательный городской туризм. По сравнению с 2019 годом количество бронирований в Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару, Москву и Санкт-Петербург выросло в среднем в 3,5 раза.

«По поручению президента и правительства мы продолжаем программу туристического кешбэка – с 16 июня стартовал новый этап продаж и туристы могут уже сейчас покупать с кешбэком пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря в любой регион страны», – напомнила Догузова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.21

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