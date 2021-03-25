Спрос на туры по России с кэшбэком вырос втрое

За неделю туристические путевки по России с кэшбэком купили более 100 тысяч россиян на общую сумму почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, интерес к программе вырос в три раза.

«За прошедшие 7 дней с момента старта программы туристического кэшбэка объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей. Программой воспользовалось более 100 тысяч граждан, которые приобрели туры или забронировали гостиницы. В виде кэшбэка им вернулось почти 500 млн рублей», – цитирует главу Ростуризма «Интерфакс».

По словам Догузовой, интереса к программе увеличился в три раза – и по темпам бронирования, и по динамике спроса, что связано с постепенной отменой ограничительных мер.

«Сейчас ситуация значительно лучше, и это напрямую влияет и на динамику спроса, и на то, как граждане планируют проводить и летние отпуска, и майские праздники, и в целом досуг. Кроме того, кратно выросла узнаваемость программы, в прошлом году она была новой. И еще один фактор – граждане поверили в программу, попробовали, убедились, возврат получили. Многие воспользуются ей уже в третий раз. Это означает, что возросло доверие, а дальше сработало сарафанное радио, и все это привело к тому, что программа популярна и востребована», – пояснила глава Ростуризма.

Всего, по данным Ростуризма, на третьем этапе в программе задействовано около 3500 отелей, туроператоров и агрегаторов услуг. Купить тур или отдельную услугу можно как на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.

Москва, Светлана Антонова

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