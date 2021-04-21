Россияне вернули 2,4 млрд рублей кешбэка за туры по России в 2021 году

Российские туристы в этом году вернули почти 2,4 миллиарда рублей по программе кешбэка за туры по России. Параметры программы до конца 2021 года правительству только предстоит подчитать.

«По обычным турам условия до конца года будут сохранены – возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены», – пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (цитата по ТАСС).

Почти 300 тысяч россиян получили кешбэк за оплаченный отдых внутри страны. На 20 апреля за туры на сумму 12,481 млрд рублей туристам вернули 2,362 млрд.

О продлении программы кешбэка объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул важность детского отдыха и поручил правительству ввести проект возврата половины стоимости путевок в летние лагери для детей. Также было поручено развивать студенческий туризм с использованием кемпингов учебных заведений.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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