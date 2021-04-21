Путин продлил кэшбек на внутренний туризм до 2022 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца года программу кэшбека за купленные путевки. Об этом глава государства сказал во время оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Прошу правительство до 2022 года продлить программу кэшбека за поездки по России», – сказал президент.

Путин акцентировал внимание на заботе о здоровье детей и важности хорошего отдыха для подрастающего поколения. Глава государства призвал кабмин создать условия, чтобы отдых стал более доступен для россиян с детьми, а для этого одобрить возврат половины стоимости путевки в летний лагерь.

Владимир Путин также поручил провести работу с вузами по всей стране и обеспечить для путешествующих студентов возможность жить в кампусах. «Запустить проект проживания в общежитиях, кампусах для студентов, которые летом путешествуют по стране», – поручил глава государства.

Путин отметил, что впервые программы возврата части затрат на путевки и отдых внутри страны будут работать даже во время каникул.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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