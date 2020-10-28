За неделю акции кешбэка туристы потратили 900 миллионов рублей

За первую неделю акции по возврату денег за покупку туров по России туристы совершили транзакций почти на 900 миллионов рублей. Но из-за роста заболеваемости коронавирусом люди боятся бронировать путешествия на перспективу, глубина продаж составляет 10-14 дней.

«Конечно, в текущей ситуации многие воздерживаются от бронирований на зимний период. Плечо бронирований короткое. Люди планируют ближайшие 10 дней – две недели. При других обстоятельствах результаты были бы в десятки раз больше», – прокомментировала итоги первой недели акции глава Ростуризма Зарина Догузова сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По данным специалистов Ростуризма, популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье и Московской области. Среди городов наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург. Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, на русский Север. Повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей.

Напомним, с 15 октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка за покупку туров по стране. До 5 декабря можно забронировать тур, либо проживание в отеле и получить 20% кешбэка, но не более 20 тысяч рублей, на карту «Мир». Сама поездка должна быть совершена до конца новогодних праздников – 10 января 2021 года.

Туроператоры и отельеры из Свердловской области ранее предполагали, что во время второго этапа кешбэка больше туристов обратят внимание и на возможности отдыха на Среднем Урале. Но промежуточных итогов уральские компании пока не подводили.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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