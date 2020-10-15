В России снова можно купить туры по стране с кешбэком

В России 15 октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка за покупку туров по стране.

Граждане смогут приобрести путевки и забронировать проживание в гостинице до 5 декабря. Сама поездка должна быть совершена до конца новогодних праздников – 10 января 2021 года. При этом акция возврата денег за туры по стране теперь действует на новых условиях. Так, в программе отныне могут участвовать не только туроператоры и отели, но и туристические агрегаторы. Продолжительность поездки или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей. Кроме того, отменено ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 тыс. рублей.

Максимальный возврат составит 20% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей – ранее не более 15 тыс. рублей. При этом сохранилось требование об оплате тура картой платежной системы «Мир». Кешбэк будет начисляться на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Как сообщили в Ростуризме, всего россиянам предложено более 1,5 млн путешествий. В программе участвуют все российские регионы.

Напомним, что в рамках первого этапа программы кешбэка за туры по России можно было купить путевки с 21 по 28 августа в любой регион страны и отправиться на отдых до конца текущего года, получив частичный возврат средств за тур. По оценке Ростуризма, акцией воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 млрд рублей. На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России правительство выделило 15 млрд рублей. Неиспользованные в августе средства будут расходоваться на кешбэк в октябре и ноябре.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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