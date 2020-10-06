РСТ заявил о резком падении продаж туров – виноваты коронавирус и слухи о введении карантина

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили о резком падении продаж путевок в турагентствах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и слухов об усилении карантинных мер и возможном закрытии границ.

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, «в турагентствах отмечают снижение и даже полную остановку продаж туров по России и за границу» (цитата по «Интерфаксу»). По информации РСТ, до начала текущей недели продажи шли хорошо, но с понедельника, 5 октября, резко снизились. При этом, отметила Тюрина, бронирования, если и осуществляются, идут за два-три дня до отъезда.

В то же время, по словам руководителя РСТ, аннуляций купленных туров пока нет. «Люди заняли выжидательную позицию, не бронируют на дальние даты, так как не хотят новых аннуляций и переносов», – отметила она.

Оценивая ситуацию с продажами туров в Турцию, Тюрина заявила, что реализация путевок в эту страну тормозится из-за боязни туристов введения карантинов по прилету или закрытия границ. При этом, отметила она, «сохраняется спрос на отдых в своем или соседних регионах». Глава РСТ привела в качестве примера Ростов-на-Дону. Его жители покупают туры в Кавминводы, также они предпочитают однодневные экскурсии и отдых в загородных отелях на выходных.

Стоит отметить, что 1 октября правительство РФ продлило программу кешбэка за туры по России до конца новогодних праздников – 10 января 2021 года. При этом акция возврата денег за поездки по стране будет действовать на новых условиях. В Ростуризме позже уточнили, что второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября – с этой даты и до 5 декабря все желающие смогут приобрести туры и проживание в отелях в рамках этой программы. Как складывающаяся ситуация на отечественном туррынке отразится на данной программе, пока непонятно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.20

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