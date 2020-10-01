Кешбэк на новых условиях: в России продлили программу по возврату денег за путешествия по стране

Глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу кешбэка за туры по России до конца новогодних праздников – 10 января 2021 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. При этом акция возврата денег за поездки по стране будет действовать на новых условиях.

Согласно новым правилам, в программе отныне могут участвовать не только туроператоры и гостиницы, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм. Ранее в ведомстве отмечали, что второй этап акции начнется во второй половине октября и продлится весь ноябрь.

Продолжительность поездки или проживания в отеле теперь сокращена с четырех до двух ночей. Кроме того, отменяется ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 тыс. рублей.

Максимальный возврат составит 20% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей – ранее не более 15 тыс. рублей. При этом сохранилось требование об оплате тура картой платежной системы «Мир». Кешбэк будет начисляться на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее Ростуризм анонсировал продление программы по возврату денег за поездки по России на период межсезонья и корректировку условий акции.

Напомним, что первый этап программы кешбэка за туры по России начался 21 августа и продлился до 28 августа. В течение недели все желающие могли купить путевки в любой регион страны и отправиться на отдых до конца текущего года, получив частичный возврат средств за тур. По информации Ростуризма, акцией воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 млрд рублей. На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России кабмин выделил 15 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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