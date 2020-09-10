Ростуризм повторит программу по возврату денег за туры по России уже в этом году

Ростуризм уже в этом году повторно запустит распродажу туров по России с возвратом средств туристам. Условия акции упростят: кешбэк можно будет получить уже за туры на 2 ночи, а не на 5, как это было ранее. Это, по мнению руководства Ростуризма, позволит привлечь средства в регионы – в акцию попадут короткие туры выходного дня и проживание в отелях.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, продление программы позволит в этом году увеличить загрузку туристических объектов в межсезонье, которое вот-вот наступит.

«У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый Год. Мы скорректируем условия программы под запросы туристов и бизнеса. Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств – до 2 ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств», – цитирует слова Догузовой официальный сайт Ростуризма.

Напомним, акция Ростуризма и платежной системы «Мир» по получению кешбэка проходила с 21 по 28 августа. При бронировании туров по России либо проживания в отелях на сумму от 25 тысяч рублей туристы могли вернуть на карту от 5 до 15 тысяч рублей на карту «Мир». Но нужно было, чтобы продолжительность тура составляла минимум 5 ночей, кроме того, были временные ограничения для популярных туристических регионов. По данным Ростуризма, акцией воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

Свердловская область в первый раз оказалась аутсайдером среди регионов, участвовавших в акции. В программе принимали участие всего 29 отелей региона из существующих 500. За неделю акции в отелях было сделано всего 14 бронирований. Туроператоры фиксировали интерес к Екатеринбургу, но в основном туристы покупали туры в Крым, Краснодарский край, Калининград, на Байкал.

Не исключено, что если условия программы кешбэка поменяют и действительно сократят минимальное количество ночей до двух, станет больше бронирований и в Екатеринбурге. Ранее отельеры говорили именно о том, что в наш регион туристы приезжают с короткими визитами и редко задерживаются больше, чем на 2 ночи.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.09.20

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