В Свердловской области по акции кешбэка отели забронировали всего 14 туристов

По акции возврата средств за туры по России в отелях Свердловской области было совершено всего 14 бронирований. Эксперты рынка объясняют это тем, что регион никогда не был центром туризма и никто сюда не едет на 5 ночей, как того требовали условия акции.

Напомним, акция Ростуризма и платежной системы «Мир» по получению кешбэка проходила с 21 по 28 августа. При бронировании туров по России либо проживания в отелях на сумму от 25 тысяч рублей туристы могли вернуть на карту от 5 до 15 тысяч рублей. По данным отельеров, Свердловская область оказалась аутсайдером в числе участников программы.

Как рассказала генеральный директор USTA Management, исполнительный директор клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина, в акции принимали участие всего 29 средств размещения Свердловской области, хотя всего в регионе около 500 гостиниц. Причем почти все участники акции располагались в Екатеринбурге.

«Наверное, эта программа была рассчитана не совсем на наш регион. По условиям, нужно было забронировать не менее 4 ночей в отеле стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Это не наш гость. В Екатеринбург гость обычно приезжает на 1-2 суток и за другой бюджет. Эта программа больше про туризм, – отметила Тамара Клишина. – По всей Свердловской области по отелям прошло всего 14 бронирований. По нашим отелям была одна бронь в загородный отель «Гринвальд».

По словам эксперта, 75% всех бронирований по акции приходились на туроператоров, которые предлагали пакетные решения: перелет, проживание, питание. В основном бронировали туры в Краснодарский край, Крым и на Кавказ. Ранее «Новый День» уже писал, что в некоторых туркомпаниях активно покупали туры в два уральских региона – Челябинскую и Тюменскую область. Свердловской области в списке лидеров не было ни у одного туроператора.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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