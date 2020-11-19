По акции туристического кешбэка россияне потратили на отдых 4 миллиарда рублей

200 тысяч россиян купили путевки и забронировали отели по акции кешбэка за отдых в России, потратив 4 миллиарда рублей. До конца акции остается две недели.

Такие цифры привела глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на канале «Вместе-РФ» Совета Федерации. По словам главы Федерального агентства, результат мог бы быть и лучше, если бы не действующие коронавирусные ограничения. Кроме того, спрос сдерживает незнание многих российских мест отдыха и элементарное недоверие: туристы не до конца верят в то, что государство вернет им часть потраченных денег.

Как рассказали «Новому Дню» представители одного из туристических агентств в Екатеринбурге, проблемы с возвратом денег действительно возникают, но крайне редко.

«У нас был случай, когда туристы оплатили отдых картой «Мир», как и надо. Они уже съездили в отпуск, но кешбэк им еще не начислен, хотя по условиям акции деньги должны возвращаться в течение пяти дней с момента покупки. Мы обратились в службу поддержки на официальном сайте акции, срок рассмотрения 30 дней. Надеемся, что деньги туристы получат», – рассказала менеджер агентства.

Однако, по словам работников туротрасли, такие случаи – единичные, и чаще всего они связаны с невыполнением каких-то правил акции, либо с техническими сбоями. Большинство туристов получают кешбэк в течение пяти дней.

Напомним, с 15 октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка за покупку туров по стране. До 5 декабря можно забронировать тур либо проживание в отеле и получить 20% кешбэка, но не более 20 тысяч рублей, на карту «Мир». Сама поездка должна быть совершена до конца новогодних праздников – до 10 января 2021 года.

Ранее в Ростуризме сообщали, что популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье и Московской области. Среди городов наиболее востребован Санкт-Петербург. Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, на Русский Север. Повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей.

Туроператоры и отельеры из Свердловской области предполагали, что во время второго этапа кешбэка больше туристов обратят внимание и на возможности отдыха на Среднем Урале. Итоги туркомпании будут подводить после завершения акции.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

Прокуратура наказала работников МУПа из-за ребенка, провалившегося в колодец. / В больницах Екатеринбурга есть 2,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. / В Свердловской области ликвидируют еще один поселок-призрак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»