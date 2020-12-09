Готовятся к локдаунам? Ростуризм предлагает разрешить туристам переносить туры с кешбэком без штрафов

На портале правовой информации появился проект постановления правительства России, которым предлагается разрешить туристам переносить купленные по программе кешбэка туры на более поздние даты – в случае введения режима повышенной готовности или ЧС на территории регионов. В пояснительной записке говорится, что изменения планируется ввести из-за ограничений в Санкт-Петербурге: многие туристы хотят отказаться от поездок, но пока не могут это сделать из-за существующей системы штрафов.

Проект постановления, опубликованный на портале, подготовил Ростуризм. Агентство предлагает внести изменения в существующие правила предоставления субсидии АО «Национальная система платежных карт» (карты «Мир»). А именно – в случае принятия документа туристы, которые приобрели туры или забронировали отели по акции 20-процентного кешбэка, смогут переносить даты поездки в случае введения локдауна или режима ЧС в регионах России.

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Российской Федерации, на которых предоставляется туристская услуга или на территории которых проживает турист, срок предоставления туристской услуги, оплаченной в период оплаты, может быть перенесен на более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между туристом и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), сформировавшим туристскую услугу, но не позднее 31 декабря 2021 г», – говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что он подготовлен из-за ужесточения ограничительных мер в некоторых регионах России. В пример приводится Санкт-Петербург, где, напомним, закрыли все театры, музеи, а ресторанам запретили работать в новогодние праздники.

«Многие туристы обращаются к туроператорам и гостиницам с просьбой о переносе поездок из-за опасений запрета на поездки, аннулирования путевок и связанных с этим штрафных санкций, а также невозможности провести запланированный отпуск. По нашим оценкам, в рамках Программы приобретено около 10 тысяч поездок в г. Санкт-Петербург, – говорится в пояснительной записке. – Соответственно, поездки, приобретенные в период Программы, из-за установления срока завершения поездки по Программе не позднее 10 января ‎2020 года туристам придется отменять. Отмена же поездки будет сопровождаться удержанием туроператором (гостиницей) штрафов с уплаченной гражданином за поездку денежной суммы ‎и полным возвратом начисленной за счет средств федерального бюджета выплаты».

Такое развитие сценария, по мнению авторов проекта, дискредитирует всю программу туристического кешбэка и вызовет негативную реакцию граждан.

До 22 декабря проект постановления находится в стадии общественного обсуждения. В случае его принятия документ может вступить в силу уже к Новому году.

Напомним, второй этап акции туристического кешбэка проходил с 15 октября по 5 декабря. Туры с возвратом 20% стоимости приобрели более 200 тысяч россиян. Многие туристы приобретали, в частности, путевки в Санкт-Петербург, либо отдельно бронировали там туры. В некоторых регионах Северная столица входила в тройку лидеров новогодних направлений. После введения ограничительных мер многие туристы задумались об аннуляции туров, но, как говорили «Новому Дню» представители туротрасли Екатеринбурга, в первые дни реальных отказов не было: людей останавливали существующие штрафы, а также необходимость возвращать кешбэк 20%. В других регионах уже фиксировались массовые аннуляции.

Москва, Ольга Тарасова

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