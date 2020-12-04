Туроператоры рассказали о массовых отказах от поездок в Петербург

После введения новых ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге туристы стали массово отказываться от новогодних поездок. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Жесткие ограничения, введенные в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, вызвали массовые аннуляции туров в этот город», – приводит ТАСС выдержку из сообщения РСТ. В организации отмечают, что туристы могут переориентироваться на другие направления. Однако есть вероятность, что другие города могут последовать примеру Петербурга.

По данным РСТ, туроператоры сейчас возвращают деньги клиентам и предлагают возможность отдохнуть на курортах Кавказа, в Калининграде, а также в Вологде. Также туристам предлагают отдохнуть в Ленинградской области, где пока нет столь жестких ограничений.

По оценкам экспертов, к концу октября Санкт-Петербург потерял до 70% турпотока. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, с 4 декабря в Северной столице ввели новые ограничения: закрыты аквапарки, океанариумы, музеи, выставки, ледовые катки, театры.

Кроме того, с 30 декабря по 3 января 2021 года в городе закроются все бары, рестораны, кафе. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они смогут принимать клиентов лишь до 19:00.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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