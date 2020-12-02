В Петербурге вводятся жесткие «новогодние» ограничения: запрещены выставки и концерты, рестораны закроются на 4 дня

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничительных мер в связи с высокой заболеваемостью коронавируса. Как следует из документа, наиболее серьезные карантинные решения касаются периода новогодних праздников.

Согласно постановлению главы региона, режим ограничений будет ужесточен с 4 декабря. С этого для будет запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров будет приостановлены работа музеев, выставок, театров, а также иных организаций исполнительских искусств. При этом будет запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

Также с 4 декабря ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга. Также отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

На период новогодних праздников устанавливаются дополнительные требования для работы предприятий общественного питания.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00.

С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать.

С 30 декабря по 10 января запрещается:

– доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря;

– проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря;

– доступ посетителей в Ленинградский зоопарк;

– деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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