Демарш петербургского общепита: более 100 ресторанов и баров отказались соблюдать новогодние запреты

В Санкт-Петербурге более 100 ресторанов, баров и кафе выступили против запрета на работу в новогодние праздники, введенного городскими властями из-за коронавируса. Данные заведения отказывают соблюдать новогодние ограничения и собираются продолжать работу в праздники в штатном режиме. Их список опубликован на сайте проекта «Карта сопротивления» против запретов по Covid-19.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», – говорится на сайте проекта. В сообщении уточняется, что некоторые заведения работают с закрытой дверью, клиентов просят писать им в соцсети или звонить.

Создателем «Карты сопротивления» оказался предприниматель Александр Коновалов, пишет РБК. По его словам, к проекту готовы присоединиться около 200 заведений общепита. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», – сказал бизнесмен, отметив, что для заведений намного страшнее не санкции Роспотребнадзора, а новогодний локдаун, который может убить отрасль.

По его словам, люди оплатили новогодние банкеты и корпоративы еще в сентябре. Эти деньги уже потрачены в сентябре и октябре, а сейчас клиенты требуют их вернуть. «Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», – отметил Коновалов. По его мнению, из-за ковида не стоит «убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак».

Напомним, власти Северной столицы запретили предприятиям общепита принимать посетителей с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. С 30 декабря и по 3 января работа ресторанов, баров и кафе будет прекращена полностью.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сочли заявления об убийстве бизнеса «риторической драматизацией», указав, что рестораны и кафе могут продолжать работать на доставку. «Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях. Это касается и посетителей, и персонала, который точно так же подвергается риску», – заявили в пресс-службе. Напомним, накануне губернатор города Александр Беглов заявил, что Петербург находится на грани введения полного локдауна из-за коронавируса. По его словам, ковидные койки при нынешнем темпе роста заболеваемости закончатся к Новому году.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.12.20

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