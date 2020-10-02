Туры по родине с кэшбеком в 20%: второй этап начнется в середине октября

Ростуризм объявил о начале второго этапа продажи туристических путевок с кэшбеком для желающих отдохнуть внутри страны. Минимальный срок поездки теперь снижен до двух ночей, а стоимость не ограничена. При этом получить возврат турист сможет исключительно на карту «Мир».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, второй этап начнется 15 октября и продлится до 5 декабря. Кэшбек будет распространяться на туры сроком до 10 января 2021 года.

«Мы убрали требование по минимальной стоимости проживания, и теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер кэшбэка увеличен до 20 тысяч рублей», – заявила Догузова.

Как сообщал «Новый День», правила второго этапа продажи туров по России с кэшбеком правительство РФ утвердило накануне. Во второй программе будут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Купить тур можно только онлайн через портал мирпутешествий.рф, а кэшбек будет автоматически в течение 5 дней начисляться на карту «Мир», которую владелец должен зарегистрировать для участия в бонусной программе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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