Правительство Крыма заявило о новых рекордах в турсфере

Крымские власти отчитались об итогах работы туристической отрасли республики за 9 месяцев текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», из-за эпидемии коронавируса деятельность турсферы в апреле – июне была практически заморожена, а официальный сезон начался на 2 месяца позже – с 1 июля. Тем не менее, правительство Крыма сообщает о новых рекордах:

«По состоянию на 1 октября, за 9 месяцев 2020 года, в Крыму отдохнули более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5 млн 73 тысячи человек, – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов. – По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, только за сентябрь 2020 года в Крыму отдохнули 1,11 млн туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%. В прошлом году объекты в этот период были загружены на 44% – 50%.



За сентябрь 2020 года в Крым приехало в 1,6 раза больше автотуристов, чем в сентябре прошлого года, – количество автотуристов составило более 670 тыс человек.



В октябре так же сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники».

Напомним, в туристы по-прежнему записывают всех, кто въезжает на полуостров любым способом, в том числе и самих крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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