Мизерное число туристов воспользовались кешбэком за поездки по России

В программе туристического кешбэка приняли участие лишь 5% туристов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, данные которого приводит РБК.

Согласно результатам исследования, 28% респондентов назвали главной причиной неучастия в программе отсутствие карты «Мир», оплата с помощью которой является одним из обязательных условий для получения кешбэка, 26% указали на отсутствие подходящего места отдыха среди доступных по программе. Каждый пятый (21%) не знал о программе, а 16% не нашли подходящего места проживания. У 10% возникли сложности при регистрации в программе.

Опрос проводился онлайн с 21 ноября по 11 декабря 2020 года методом поточной выборки. Всего опрошены более 2 тыс. человек.

Программа кешбэка для туристов предполагает возврат при путешествиях внутри страны до 20% стоимости путевки. В 2020 году прошло два этапа распродаж туров с кешбэком. На первом этапе можно было вернуть за тур, приобретенный с 20 по 28 августа, от 5 до 15 тыс. рублей. Второй этап акции продолжался с 15 октября до 5 декабря. В это время можно было забронировать тур, либо проживание в отеле и получить обратно на карту «Мир» 20% от стоимости. Сама поездка должна быть совершена до конца новогодних праздников – до 10 января 2021 года.

По информации Ростуризма, кешбэком всего воспользовались около 300 тыс. человек, потратив на туры и проживание около 6,5 млрд рублей. Из них государство вернуло путешественникам 1,2 млрд из запланированных 15 млрд.

На пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что выделенные на программу туристического кешбэка деньги, которые не удалось истратить в 2020 году, правительство перенесет на следующий.

Москва, Наталья Петрова

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